Una tempesta con chicchi di grandine grandi come palle da golf si è abbattuta nella prima parte della giornata sulla Germania meridionale, causando ingenti danni.

I chicchi erano talmente grossi e pesanti da distruggere le tapparelle di un'abitazione, come si è visto dalle impressionanti immagini trasmesse dalle tv all news, ma anche da spaccare i parabrezza di numerose automobili e da danneggiare seriamente tetti e tensostrutture. I vigili del fuoco sono stati chiamati ad intervenire in centinaia di situazioni, anche per diversi allagamenti di scantinati.

Mentre è in corso la conta dei danni, il Paese è diviso letteralmente in due: il maltempo si abbatte sul sud e sull'ovest del Paese, mentre nell'est splende il sole, con temperature più da Mediterraneo che da Mitteleuropa: a Berlino da giorni, con una breve interruzione, la colonnina del mercurio tocca i 35 gradi e c'è anche chi parla di un possibile allarme siccità come l'anno scorso, quando l'estate fu particolarmente calda per queste latitudini.

