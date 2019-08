Il ministero della Difesa tedesco ha speso per consulenza esterne 155 milioni di euro nei primi sei mesi dell'anno, più o meno lo stesso esborso sostenuto dagli altri 13 ministeri insieme nello stesso periodo.

Lo ha reso noto oggi dal dicastero della Difesa in risposta ad un'interrogazione di un deputato della Linke, secondo quanto riporta la stampa tedesca.

Gli altri ministeri hanno speso insieme 178 milioni di euro nello stesso intervallo di tempo, si rende noto nella risposta.

Il ministero delle Finanze sottolinea che non esiste una definizione uniforme di "servizi di consulenza e supporto" esterni nei singoli ministeri. Quindi "non si può ipotizzare una comparabilità dei dati tra i vari dipartimenti".

Il sottosegretario alla Difesa Thomas Silberhorn ha giustificato l'esborso mettendo l'accento sui grandi sforzi, ancora in atto, per portare a termine la digitalizzazione del settore.

Ma il tema delle spese per consulenze esterne è un nervo scoperto alla Difesa. Diversi scandali su questo tema hanno investito il dicastero negli ultimi anni, coinvolgendo anche la ex titolare Ursula von Der Leyen, e una commissione di inchiesta parlamentare sul tema delle spese per consulenze esterne è in corso.

