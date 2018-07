Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

5 luglio 2018

I leader dei tre partiti che compongono la coalizione di governo tedesca guidata da Angela Merkel hanno raggiunto un accordo su un pacchetto contro l'immigrazione illegale e l'inasprimento della politica di asilo.

E' quanto ha appreso l'agenzia stampa tedesca Dpa da fonti vicine ai colloqui fra Cdu, Csu e Spd.

"Non ci sarà alcuna fuga in avanti nazionale, non ci saranno respingimenti alla frontiera e non ci saranno campi: ci sarà la velocizzazione dei procedimenti di asilo, secondo le regole vigenti". Lo ha detto la segretaria regionale dell'Spd tedesca, Andrea Nahles a Berlino, annunciando l'accordo raggiunto con i colleghi di partito.

I leader dei tre partiti di governo si sono riuniti nella commissione di Coalizione, nel Bundestag. Dopo settimane di scontro fra Merkel e il suo ministro Horst Seehofer, la Cdu e la Cdu si erano accordate all'inizio di questa settimana sull'istituzione dei centri-transito sul confine con l'Austria per i migranti registrati in altri paesi europei, e per i respingimenti immediati in Austria, sulla base di un futuro accordo con Vienna. L'intesa aveva salvato il governo in crisi, ma i socialdemocratici si erano detti contrari a centri "chiusi". Con il loro assenso l'esecutivo Merkel è definitivamente salvo.

