Lo scalo di Monaco di Baviera è stato temporaneamente evacuato nelle prime ore della mattina per motivi di sicurezza, causando la cancellazione di almeno 50 voli in partenza e in atterraggio e significativi ritardi.

L'evacuazione è stata disposta dopo che un passeggero proveniente da un cosiddetto "Paese terzo non sicuro" è entrato nell'area passeggeri passando da una porta d'emergenza senza sottoporsi ai controlli di sicurezza.

Il check-in nei terminal 2 e nelle aree B e e C del Terminal 1 è stato interrotto per ore, dalle 7:30 alle 10:45, riferisce un portavoce dello scalo. L'interruzione ha coinvolto 7500 passeggeri ai quali sono stati cancellati i voli.

In questo periodo dell'anno lo scalo di Monaco, il secondo in Germania dopo Francoforte, ha un passaggio di circa 120'000 passeggeri al giorno. Già in passato erano accaduti nello stesso aeroporto incidenti simili. In particolare lo scorso anno, a causa del passaggio di una donna nell'area passeggeri senza il controllo di sicurezza, erano stati cancellati 300 voli e lo scalo era finito nel caos.

Neuer Inhalt Horizontal Line