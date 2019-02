Un treno Intercity è stato evacuato in Germania in seguito al ritrovamento di una pistola in un bagno. Circa 700 passeggeri hanno dovuto lasciare il convoglio, che era in servizio all'aeroporto di Francoforte.

Secondo la polizia federale, l'arma era scarica, ma sono in corso indagini per capirne la provenienza. Il treno viene adesso perquisito con cani antibomba.

