Un agente di polizia è rimasto ucciso travolto da un treno mentre inseguiva un ladro alla stazione ferroviaria di Wächtersbach, non lontano da Francoforte.

L'agente era intervenuto in seguito ad un furto in un negozio della stazione: due ladri sono stati arrestati ed altri due sono fuggiti. Durante l'inseguimento, riferisce la Bild, il piede dell'agente è rimasto bloccato tra i binari: quando il treno è arrivato non ha avuto scampo.

