20 febbraio 2018

La scelta di Annegret Kramp-Karrembauer come nuovo segretario generale della Cdu non dispiace all'ala destra del partito cristiano-democratico tedesco. "Raramente c'è stato un accordo così grande sulla scelta di una persona", si legge sull'edizione online di Bild.

Il leader dei giovani della Cdu (Ju), Paul Ziemieak, stamattina ha commentato positivamente la scelta della ex ministra del Saarland, in una trasmissione alla Zdf.

Ma "adesso dobbiamo anche vedere, come sarà composto il gabinetto Merkel e il gruppo parlamentare", ha continuato il giovane della Cdu "non si chiude il processo di rinnovamento con una sola decisione". Positivo anche il commento di un aspro critico della politica di Merkel, l'ex ministro dell'Assia, Roland Koch, che ha definito la nomina "una decisione buona ed intelligente in favore di una donna che ha una bussola ben orientata".

Più prudente la posizione del quotidiano conservatore Frankfurter Allgemeine Zeitung, che con il suo editoriale odierno, lascia spazio a diverse interpretazioni sul personaggio: "la donna del Saarland potrebbe frustrare o invece riguadagnare l'elettorato della Cdu al sentimento di patria che spesso è andato perduto nell'era Merkel". "Quale colore darà Kramp-Karrenbauer al suo potere?".

