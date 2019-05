Horst Seehofer, leader dei democristiani bavaresi della Csu dal 2008 al 2018 e ministro dell'Interno nel governo di Angela Merkel, ha annunciato il suo addio alla politica nel 2021, alla fine di questa legislatura del Bundestag.

"Dopo tutto, sono stato in politica per 50 anni: alla fine della legislatura saranno abbastanza", si legge in una intervista all'agenzia stampa Dpa del ministro dell'Interno, che chiude a qualsiasi alleanza con la Lega di Matteo Salvini per la sua vicinanza alla Alternative für Deutschland (AfD): "Non è più possibile alcun accordo politico tranne quelli che ricadono nella normale cooperazione tra Stati".

La Frankfurter Allgemeine Zeitung ricorda che le relazioni tra l'ex presidente della Csu e il leader della Lega erano abbastanza strette, con Seehofer intenzionato a costituire un'intesa di fatto tra Germania, Italia e Austria per il contrasto all'immigrazione illegale.

