"La Csu ha 73 anni. Due terzi della mia vita li ho dedicati al partito. E l'opera di tutta una vita non va distrutta. Per questo, per me, l'unità del partito è sempre stata più importante di qualsiasi altra cosa".

Lo ha detto Horst Seehofer, nel discorso di congedo al congresso speciale della Csu, a Monaco, dove oggi lascia dopo 10 anni la presidenza del partito.

Seehofer ha affermato di non volersi esprimere sullo scontro di potere che vi è stato fra i cristiano-sociali negli ultimi anni, per "rispetto" nei confronti del partito. "Sono felice di aver ingoiato tante cose senza parlarne, e continuerò a non farlo", ha affermato.

L'anziano leader lascia il testimone per la pressione subita dopo la sconfitta della Csu alle elezioni di ottobre scorso in Baviera, dove il partito ha perso la maggioranza assoluta.

