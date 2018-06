Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 15.02 18 giugno 2018 - 15:02

Senza un accordo nell'Ue sui profughi entro la fine di giugno, la Germania renderà operativi i respingimenti. Lo ha detto il ministro dell'interno tedesco Horst Seehofer in conferenza stampa oggi a Berlino.

"Nel caso in cui l'accordo in Europa e con i partner non si possa trovare" entro il Consiglio europeo di fine mese, "non voglio iniziare il lavoro sui respingimenti a quel punto: voglio che la misura si debba solo applicare", ha spiegato Seehofer.

Ma poi la cancelliera tedesca Angela Merkel ha contraddetto il suo ministro: è escluso che vi sia un "avvio automatico" dei respingimenti alle frontiere tedesche a luglio, ha detto in conferenza stampa a Berlino.

