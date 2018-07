Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 luglio 2018 7.33 02 luglio 2018 - 07:33

Angela Merkel, dal suo punto di vista, "non si è mossa di un centimetro", e Horst Seehofer ha deciso per lo strappo, arrivando a offrire le dimissioni, da ministro dell'Interno e da presidente del partito.

La notizia è trapelata ieri in tarda serata attraverso l'agenzia Dpa da una drammatica seduta di presidio dei cristiano-sociali a Monaco. Il capogruppo dei cristiano-sociali nel Bundestag, Alexander Dobrindt, avrebbe però subito respinto il passo indietro, affermando: "Così non posso accettarlo".

Intanto, riuniti a Berlino, i cristiano-democratici hanno fatto scudo alla cancelliera: il partito sostiene la linea europea di Angela Merkel, respingimenti unilaterali dei migranti sarebbero la strada sbagliata.

L'escalation della crisi di governo era iniziata nel primo pomeriggio di ieri, quando Seehofer ha fatto sapere di ritenere insufficienti gli esiti del vertice Ue sulle politiche per l'asilo. Spalleggiato dal partito, il falco bavarese ha insistito sui respingimenti immediati al confine, sui quali la cancelliera non ha trovato un accordo proprio coi Paesi più importanti, ha rimarcato coi suoi. Il che vuole dire con l'Italia e l'Austria, ad esempio.

Un nodo su cui è tornata anche la cancelliera, dicendo alla ZDF che un accordo con Roma "non era possibile". Ma il dialogo resta. Per la cancelliera "è chiaro che l'Ue è lenta, il problema non è certamente risolto c'è ancora molto lavoro, ma io voglio che l'Europa sia tenuta insieme", ha chiarito. La questione dei migranti "può dividere l'Europa" e lei è "disposta a combattere" perché non accada.

Nell'intervista della Merkel alla Zdf, registrata alle 14, la precarietà della situazione è apparsa chiara già alle prime risposte: alla fine di questa giornata ci sarà ancora un governo e l'Unione sarà ancora insieme, ha chiesto la conduttrice? Le reazione è stata a dir poco prudente: "Farò ogni sforzo perché vi siano dei risultati nella Cdu e nella Csu", ha affermato tirando in ballo la "responsabilità per il Paese".

In un altro passaggio, poi, Merkel è stata ben più netta: "Tutti percepiscono che ci sia molto in gioco, e chiunque sa che la situazione è seria". Frase, quest'ultima, ribadita anche in serata davanti ai suoi della Cdu. "Io vorrei che l'Unione continuasse a lavorare insieme, è una storia di successo per la Germania, insieme siamo molto forti", ha chiarito ancora una volta. "Per me però è anche importante che non vi siano misure unilaterali, non concordate e sulle spalle di terzi".

