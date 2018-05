Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 maggio 2018 20.15 23 maggio 2018 - 20:15

Il tasso di chi ottiene asilo in Germania si è abbassato considerevolmente nell'ultimo anno, tanto che la quota di accoglienza delle richieste ora è di circa una domanda su tre.

Lo rivela il quotidiano "Die Welt" citando come fonte l'Ufficio federale migrazione e rifugiati (Bamf).

La percentuale di domande con esito positivo quest'anno si attesta sul 32,5% dei casi, il 10% in meno rispetto al 2017, quando era stata del 43%, e la metà in confronto all'anno record, il 2016, con 696'000 decisioni, in cui il tasso di accoglienza delle domande era stato alto come mai in passato, il 62,4%.

Quale la ragione di questa drastica inversione di rotta, si chiede "Die Welt"? Il Bamf risponde sostenendo che molte decisioni "ricadono ad esempio sotto la competenza di un altro Stato europeo secondo il regolamento di Dublino" e quindi non rientrano più nella competenza del Bamf.

Neuer Inhalt Horizontal Line