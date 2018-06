Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 19.18 01 giugno 2018 - 19:18

Il ministro dei trasporti tedesco Andreas Scheuer vorrebbe far pagare al Ceo di Daimler Dieter Zetsche una multa di ben 3,75 miliardi per lo scandalo dei 750'000 veicoli di Mercedes sospettati di avere sistemi di smaltimento dei gas di scarico diesel inammissibili.

Lo riferisce in un'anticipazione il settimanale Der Spiegel a proposito di un incontro avvenuto lunedì tra il ministro e l'amministratore delegato di Daimler.

Appena la settimana scorsa la motorizzazione civile aveva ordinato il richiamo di 4'900 veicoli Mercedes del tipo Vito, e subito dopo erano state rese note nuove indagini per verificare in quanti modelli di Daimler fosse stata montata la tecnologia incriminata, tra questi anche i modelli di classe C. Al momento su Daimler pende ancora la minaccia di un richiamo di 80'000 auto.

