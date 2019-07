Svolta verde per il governatore cristiano-sociale della Baviera Markus Soeder (foto d'archivio)

La protezione del clima è un compito dello Stato e pertanto va inserita nella Costituzione: lo ha dichiarato il governatore cristiano-sociale della Baviera Markus Soeder alla Sueddeutsche Zeitung in edicola oggi.

"Siamo davanti al compito del secolo e per questo abbiamo bisogno di un contratto secolare", ha detto Soeder alla SZ, sposando la tesi già proposta un anno fa dal partito dei Verdi tedeschi e caduta anche a causa dell'opposizione della Csu. Il leader della partito conservatore bavarese, alleato della Cdu, ha annunciato ieri la svolta ecologista del suo partito in una lunga intervista su Welt am Sonntag.

Soeder ha sostenuto la necessità di ridurre per gli utenti il costo dei viaggi su rotaia, in modo da renderli più appetibili rispetto ai viaggi in aereo, un cavallo di battaglia storico dei Verdi tedeschi. La Baviera deve porsi l'obiettivo di diventare il primo Land della Germania neutrale dal punto di vista climatico nel 2040 anziché nel 2050, ha proseguito il governatore. Nel prossimo consiglio di gabinetto del Land, mercoledì, saranno proposti investimenti nelle energie rinnovabili e la piantumazione di 30 milioni di alberi.

