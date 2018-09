Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Altri momenti di tensione nei rapporti tra Germania e Turchia si sono consumati ieri sera in occasione del banchetto in onore del presidente turco Recep Tayyp Erdogan al castello di Bellevue, residenza del presidente della Repubblica tedesca Frank-Walter Steinmeier.

Lo ha riportato la stampa tedesca nella tarda serata. Dopo l'intervento del presidente tedesco, che ha ricordato i giornalisti in prigione in Turchia, il presidente turco ha preso la parola per leggere il suo discorso ma verso la fine, visibilmente scosso - a quanto riporta la stampa - ha smesso di leggere il manoscritto e ha replicato a braccio alle critiche sullo stato di diritto in Turchia.

In Germania girano liberamente "centinaia, migliaia" di terroristi, ha detto Erdogan. "Forse non dobbiamo dirlo? Non dobbiamo dire niente?", ha continuato il presidente. "In realtà non avrei voluto dirlo questa sera ma il presidente ne ha parlato e io sono stato costretto a parlarne".

