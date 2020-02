I terroristi dell'estrema destra tedesca del Gruppo S, sgominato due settimane fa dalla polizia avevano preso di mira, fra gli altri, anche il leader dei Verdi Robert Habeck e il parlamentare ecologista Anton Hofreiter.

Lo scrive il magazine die Zeit, secondo un'anticipazione del numero in edicola domani. La cellula aveva bersagli "facili", come persone di origine africane, e "bersagli duri", come i due politici.

