Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 16.55 01 marzo 2018 - 16:55

Germania: uccisero in gara auto, Cassazione boccia ergastolo (foto d'archivio).

Sfidandosi in auto a tutto gas nella famosa strada berlinese di Kudamm, provocarono la morte di un uomo: un fatto per il quale due giovani di 24 e 26 anni sono stati condannati in primo grado all'ergastolo.

La Cassazione tedesca ha però annullato la sentenza del tribunale e rimandato indietro il giudizio, che dovrà adesso essere rivisto. Si tratta di una sentenza, ritenuta esemplare, che suscitò molta attenzione in Germania.

I due giovani si sfidarono in auto a 170 km all'ora il 1 febbraio del 2016, senza rispettare diversi semafori rossi.

