Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 marzo 2018 13.51 01 marzo 2018 - 13:51

In attesa dell'approvazione dei socialdemocratici tedeschi, a Berlino si accelera in vista di un possibile governo di Grosse Koalition: oggi i leader dei tre partiti si riuniranno a Berlino, si punterebbe al 14 marzo per la formazione del nuovo esecutivo Merkel IV.

Alla riunione parteciperanno la cancelliera e Horst Seehofer, per l'Unione (Cdu-Csu), Olaf Scholz e Andrea Nahles per l'Spd. In caso di vittoria del sì sul contratto di coalizione - l'esito della consultazione è previsto per domenica - l'Spd renderebbe nota la sua squadra di ministri il 12 marzo.

I vertici del partito diffondono ottimismo: "Sono sicuro che l'accordo otterrà la maggioranza. Non ho alcun dubbio", ha detto il ministro degli esteri Sigmar Gabriel ieri sera a Duesseldorf.

Neuer Inhalt Horizontal Line