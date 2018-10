Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 ottobre 2018 13.43 22 ottobre 2018 - 13:43

"Lo sviluppo catastrofico dei mesi scorsi" e il voto in Baviera mostrano che "non si può andare avanti così", ha detto Stegner al quotidiano Die Welt.

"Se l'immagine della coalizione di Berlino non cambia velocemente e drasticamente, questa alleanza non potrà durare". Lo ha affermato il vicepresidente federale dei socialdemocratici dell'Spd Ralf Stegner, mettendo in discussione la Grosse Koalition con la CDU.

Stegner mette tuttavia in guardia da una "reazione di panico" dopo le elezioni in Assia di domenica prossima: "Dobbiamo ancora discutere seriamente di quello che ancora funziona in questa coalizione", ha affermato. L'Spd deve affermare più chiaramente quello che vuole per imporsi nell'esecutivo, è la sua linea.

