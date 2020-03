Nella tedesca Turingia l'elezione del presidente non ha portato ad un risultato alla prima votazione: il controverso leader locale dell'ultradestra di Afd, Bjoern Hoecke ha ottenuto 22 voti. I voti necessari per avere l'incarico sono 46.

Nella tedesca Turingia l'elezione del presidente non ha portato ad un risultato alla seconda votazione. La partita è fra il presidente uscente Bodo Ramelow, della sinistra della Linke, e il controverso leader locale dell'ultradestra di AFD, Bjoern Hoecke.

I deputati del parlamentino regionale possono votare fino a tre volte.

Anche nel secondo giro, come nel primo, nessuno dei due candidati ha ottenuto i 46 voti necessari per avere l'incarico. Degli 85 voti dati nel parlamentino regionale, 42 sono andati a Bodo Ramelow e 22 a Bjoern Hoecke. Ventuno gli astenuti. I liberali hanno continuato a boicottare l'elezione.

Il candidato di sinistra ha il sostegno della sua Linke, dell'Spd, e dei Verdi, mentre Hoecke può contare soltanto sui voti di AFD. Il leader della Cdu locale ha consigliato l'astensione. Mentre l'FDP aveva intenzione di boicottare il voto.

Si tratta del Land in cui il 5 febbraio il liberale Thomas Kemmerich era stato eletto anche con i voti di Alternative für Deutschland. Un fatto che ha sconvolto la politica tedesca, portando alle dimissioni del neopresidente e a forti contraccolpi per la Cdu di Annegret Kramp-Karrenbauer, e per i Liberali di Christian Lindner.

Proprio dopo il clamoroso pasticcio di Erfurt Akk ha annunciato la rinuncia a candidarsi alla cancelleria alle prossime elezioni federali e la disponibilità a farsi da parte come leader del partito in prospettiva.

Neuer Inhalt Horizontal Line