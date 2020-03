Il governo tedesco ha annunciato che da domani alle 8 chiuderà le frontiere con Francia, Svizzera e Austria per fermare la diffusione del coronavirus.

Secondo quanto riportato dalla Bild, la circolazione delle merci dovrebbe essere garantita così come gli spostamenti dei pendolari. Al momento in Germania ci sono 5.072 casi di Covid-19.

Questa mattina è stato il governo austriaco ad emettere un avviso di viaggio per la Svizzera a causa della diffusione del coronavirus. Il traffico aereo e ferroviario da e per la Confederazione sarà sospeso a partire dalla mezzanotte di domani.

Lo indica una nota diramata stamani dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), affermando di aver preso atto delle misure annunciate da Vienna, che a suo avviso si inseriscono nel quadro di un dialogo e di una cooperazione tra Stati confinanti per arginare la diffusione del virus.

Per l'Austria un tale avviso di viaggio corrisponde al più alto livello di sicurezza.

Il capo del DFAE, Ignazio Cassis, ha avuto contatti telefonici a questo proposito con il suo omologo austriaco Alexander Schallenberg giovedì scorso.

La Svizzera sta monitorando gli effetti delle misure adottate dalle autorità austriache, aggiunge la nota.

Oltre che per la Confederazione, l'Austria ha emesso avvisi di viaggio anche per Francia e Spagna, come indica il sito del ministero degli esteri austriaco. Vienna aveva già adottato lo stesso provvedimento per Italia, Iran e parte della Cina.

Neuer Inhalt Horizontal Line