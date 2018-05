Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Angela Merkel ha iniziato a Pechino una visita di due giorni in Cina.

La cancelliera tedesca ha incontrato nella Grande sala del popolo il premier Li Keqiang, tra le tensioni commerciali di Ue e Cina con gli Usa e l'accordo sul nucleare con l'Iran da cui gli Stati Uniti si sono sfilati.

Merkel, che guida una nutrita delegazione di imprenditori, è arrivata in Cina dopo le recenti visite fatte a Washington dal presidente Donald Trump e a Sochi dal presidente Vladimir Putin.

Malgrado le aspre tensioni con gli Usa su commercio e spese Nato, Berlino ha riconfermato fedeltà all'Alleanza atlantica, a dispetto delle suggestioni di alleanze alternative anche nel caso di ricerca di un terreno comune con Russia e Cina sull'Iran.

Attesa anche il dossier sui diritti umani, in particolare sul caso di Liu Xia, vedova del dissidente e Nobel per la Pace Liu Xiaobo: da anni agli arresti domiciliari, la sua partenza per Berlino era data per certa poche settimane fa dopo un lungo negoziato, ma un improvviso cambio di programma da parte di Pechino ha portato a un nuovo nulla di fatto.

