Decine di migliaia di fedeli musulmani da Gerusalemme, dalle città arabe di Israele e dalla Cisgiordania hanno partecipato oggi sulla Spianata delle Moschee in Città Vecchia all'ultimo venerdì del mese sacro del Ramadan.

Secondo l'agenzia palestinese Maan si è trattato di circa 250 mila persone. La polizia israeliana ha fatto sapere di aver messo in campo per l'occasione - come per i precedenti venerdì - misure di sicurezza elevate in modo da assicurare il regolare svolgimento delle preghiere e delle cerimonie.

La Wafa ha riferito che a causa dell'alta temperatura il Waqf (l'ente islamico che gestisce la Spianata) ha predisposto numerosi gruppi medici di emergenza per eventuali necessità. La Moschea di Al-Aqsa sulla Spianata delle Moschee - che si trova nella parte est di Gerusalemme - è considerato il terzo luogo santo dell'Islam dopo Mecca e Medina in Arabia Saudita.

Neuer Inhalt Horizontal Line