"Questo posto ci consente di tornare indietro nel tempo, di far rivivere la Bibbia. Andando per questa strada si pensa a chi ci ha preceduto nel tempo".

Lo ha affermato l'ambasciatore Usa in Israele David Friedman nell'illustrare il significato della propria presenza all'apertura del 'tunnel dei pellegrini', di epoca erodiana, nel rione di Silwan a breve distanza dalla Città Vecchia di Gerusalemme.

''A chi a suo tempo ha espresso contrarietà alla decisione del presidente Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele - ha aggiunto - dico che questa strada può essere una risposta''.

Decine di dimostranti di Peace Now hanno organizzato a Silwan un picchetto di protesta ed uno dei dimostranti e' stato arrestato dalla polizia. Friedman ha commentato che ''ci sono persone ossessionate per la mia presenza qua''. Intanto da Amman si è appreso che la Giordania ha protestato per l'apertura del tunnel che a suo parere contribuisce ad alterare il carattere di Gerusalemme.

