In merito ai tafferugli avvenuti oggi nella Spianata del Muro del Pianto di Gerusalemme la direttrice della Donne del Kotel ha detto che la polizia si è rifiutata di garantire la loro protezione.

I tafferugli di oggi nella Spianata del Muro del Pianto di Gerusalemme hanno innescato dure polemiche fra polizia israeliana e attiviste delle Donne del Kotel che rivendicano il diritto di pregare in quel luogo in una forma identica a quella praticata dagli uomini.

Secondo la polizia all'origine delle accese proteste nei loro confronti da parte dei fedeli ortodossi vi è stata una ''provocazione'' da parte delle manifestanti.

Leslie Sachs, la direttrice della Donne del Kotel (ossia del Muro del Pianto), ha replicato che la polizia si è rifiutata di garantire la loro protezione. ''Gli ortodossi - ha aggiunto - hanno portato alla Spianata migliaia di ragazze scatenate che hanno bestemmiato e ci hanno sputato addosso''. ''Questa - ha aggiunto - è stata una giornata nera per le nostra democrazia, per le donne e per lo Stato di Israele''.

Mentre sta prendendo quota la campagna politica in vista del voto del 9 aprile, espressioni di sostegno alle donne riformate sono subito giunte da esponenti della sinistra laica.

Neuer Inhalt Horizontal Line