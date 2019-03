Le autorità israeliane hanno ordinato l'allontanamento dalla Spianata delle Moschee di Gerusalemme per 40 giorni allo sceicco Abdul Azim Salhab.

Le autorità israeliane hanno ordinato l'allontanamento dalla Spianata delle Moschee di Gerusalemme per 40 giorni allo sceicco Abdul Azim Salhab, il direttore del Waqf, ossia dell'Ente per la protezione dei beni islamici in Palestina.

Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa secondo cui il provvedimento è legato ai disordini avvenuti due settimane fa nel lato orientale della Spianata, quando una folla di fedeli islamici ha preso possesso, presso la Porta d'oro, di un edificio che era tenuto chiuso da 15 anni dalla polizia israeliana. In quell'edificio si svolgono adesso preghiere islamiche quotidiane, non autorizzate dalla polizia.

La polizia israeliana, secondo la Wafa, ha inoltre convocato per un interrogatorio Hatem Abdel Qader, principale esponente di al-Fatah a Gerusalemme est, che pure fa parte della direzione del Waqf.

Neuer Inhalt Horizontal Line