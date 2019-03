Tafferugli si sono verificati oggi nella Spianata antistante il Muro del Pianto di Gerusalemme. Gruppi di ebrei ortodossi hanno attaccato alcune decine di ebree "riformate" riunitesi per celebrare l'inizio del mese ebraico di Adar e il 30mo della loro organizzazione.

Le "Donne del Kotel" (ossia del Muro) rivendicano il diritto di pregare come gli uomini avvolte nel mantello ebraico e di leggere in pubblico porzioni della Bibbia.

Per gli ortodossi il loro comportamento rappresenta una grave mancanza di rispetto per un Luogo sacro.

Fonti locali affermano che negli incidenti diverse "Donne del Kotel" sono rimaste contuse.

Ieri a Gerusalemme Ovest centinaia di ebrei ortodossi hanno bloccato per ore una importante arteria in protesta contro le ricerche della polizia militare di loro compagni renitenti alla leva. La polizia è ricorsa alla forza per disperderli e ha compiuto decine di fermi. I renitenti alla leva, secondo la stampa, sono riusciti a sfuggire agli arresti.

