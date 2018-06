Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 16.58 28 giugno 2018 - 16:58

Giordania, Arabia Saudita e Autorità nazionale palestinese (Anp) hanno avvisato Israele sulla crescente attività della Turchia nei confronti di Gerusalemme est.

A loro avviso ciò fa parte di un piano del presidente turco Recep Tayyip Erdogan per "avanzare pretese sul tema Gerusalemme" ed estendere la propria influenza nei settori arabi della città. Lo riporta il quotidiano Haaretz che cita fonti di Amman e Ramallah.

Esponenti israeliani hanno confermato al quotidiano di essere a conoscenza dei fatti, aggiungendo che i tentativi turchi in quella parte della città sono stati seguiti dai servizi di sicurezza per oltre un anno.

Secondo le stesse fonti la Turchia agirebbe in vari modi: tra questi, donazioni a organizzazioni islamiche nei quartieri arabi, tour organizzati da gruppi islamici in Turchia (alcuni affiliati al partito di Erdogan) e presenza di attivisti turchi nelle dimostrazioni attorno alla Spianata delle Moschee. E anche con l'acquisto di immobili in quella parte di Gerusalemme.

