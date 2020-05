Le autorità americane hanno arrestato un ex soldato delle forze speciali Berretti Verdi e suo figlio, sospettati di aver aiutato nella sua fuga dal Giappone l'ex amministratore delegato di Nissan Carlos Ghosn, accusato di vari illeciti finanziari.

I procuratori federali americani hanno spiegato di aver agito su richiesta delle autorità giapponesi che hanno chiesto l'estradizione dei due uomini arrestati, Michael e Peter Taylor.

L'ex patron di Nissan-Renault-Mitsubishi era fuggito in maniera rocambolesca in Libano alla fine dell'anno scorso dal Giappone, dove era agli arresti domiciliari in attesa di un processo per frode industriale e finanziaria. Ghosn continua a dichiararsi innocente e vittima di un "complotto", orchestrato a suo dire, dalla casa automobilistica e dalla procura giapponese.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Vivere e lavorare in montagna grazie a Internet