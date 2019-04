Il consiglio d'amministrazione di Renault ha deciso di non versare a Carlos Ghosn, nuovamente arrestato in Giappone, la sua pensione-vitalizio di 765'000 euro all'anno.

La casa automobilistica ha fatto sapere di non aver ricevuto da Ghosn alcuna domanda di liquidazione della sua pensione.

Il consiglio d'amministrazione ha precisato che "le condizioni di uscita di Carlos Ghosn non corrispondono ai casi previsti dal regime a prestazioni prestabilite e che nessun tipo di rendita potrà essergli dunque versato a tale titolo".

Le condizioni, infatti, per ricevere la rendita sarebbero state quelle di avere un'anzianità nell'impresa di 5 anni e 2 di presenza nel comitato esecutivo, oltre ad essere presente nella società nel momento in cui chiede la liquidazione delle prestazioni. E Ghosn non è più in azienda.

L'unico altro caso in cui Ghosn avrebbe potuto incassare il vitalizio sarebbe stato quello in cui Renault avesse disdetto il contratto, evento che non si è verificato.

