Arosa e Davos nei Grigioni, Zermatt e Saas-Fee in Vallese, Grindelwald e Adelboden nell'Oberland bernese: un po' dappertutto in Svizzera è partita o sta partendo la nuova stagione sciistica, anche se in gran parte limitata ai fine settimana.

La neve in quota e il freddo hanno permesso di preparare a dovere le piste. La stagione viene così avviata abbastanza presto, ma non si può parlare di record, spiega all'agenzia Keystone-ATS Andreas Keller, portavoce di Funivie Svizzera, l'associazione degli impianti di risalita. Negli ultimi anni la neve ha infatti fatto la sua comparsa diverse volte in novembre, anche in pianura. Quest'anno il manto bianco si è steso però tendenzialmente in montagna.

Per i responsabili di Svizzera Turismo, l'inverno è sicuramente cominciato bene. "Una nevicata precoce invita parecchio ad andare a sciare", spiega l'organizzazione. Le persone vengono poste in uno stato d'animo "invernale", il che a sua volta porta gli appassionati a fare più escursioni giornaliere e a pianificare le vacanze sulle piste. Per l'intera stagione l'associazione si aspetta una crescita del 2,3% dei pernottamenti e dell'1% della frequenza nei comprensori sciistici.

