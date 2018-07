Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 luglio 2018 12.36 08 luglio 2018 - 12:36

65 vittime per le inondazioni in Giappone

Sono 65 i morti in Giappone in seguito alle piogge torrenziali che hanno colpito vaste zone dell'ovest del paese. Altre quattro persone sono in gravi condizioni e 45 risultano disperse. Lo ha reso noto l'emittente NHK.

Un totale di 3,6 milioni di persone hanno lasciato le loro case per ordine delle autorità in 18 diverse prefetture. Solo nella prefettura di Hiroshima, la più colpita da frane, i morti sono almeno 27, i dispersi 21 e gli sfollati 1,7 milioni. A Ehime, nel sudovest, i morti sono 19 e i dispersi sei.

