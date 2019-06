Non conosce sosta il declino della popolazione giapponese

Non conosce sosta il declino della popolazione giapponese: per il terzo anno consecutivo il numero dei nuovi nati si mantiene sotto quota un milione, facendo segnare il maggior decremento degli abitanti - pari poco più di 444.000 unità - dal 1899.

Il numero dei nuovi nati nel 2018, infatti, è pari a 920mila unità, ha reso noto il ministero della Salute, mentre i decessi hanno superato quota 1,36 milioni.

Il tasso di fertilità per donna - già tra i più bassi rispetto agli standard internazionali - è sceso ulteriormente dello 0,01 a 1,42, rendendo pressoché irrealizzabili le aspettative del premier Shinzo Abe di aumentarlo all'1,8% entro il 2026.

Il numero medio di figli per donna in Giappone è stabile intorno all'1,4 dal 2012, dopo aver toccato i minimi nel 2005 a 1,26 - e rispetto ai livelli elevati del 1947, al termine della Seconda guerra mondiale, quando raggiungeva i 4,54. Di pari passo, i dati governativi indicano una flessione dei matrimoni a quota 586mila, anche in questo caso ai minimi dal dopoguerra.

Neuer Inhalt Horizontal Line