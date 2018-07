Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

09 luglio 2018 - 07:33

Le forti piogge torrenziali che hanno devastato negli ultimi giorni la regione del Kansai e del Kyushu, nel Giappone centro occidentale, hanno costretto diverse aziende del settore auto a sospendere le produzione.

I dirigenti della Daihatsu hanno deciso lo stop nelle catene di assemblaggio dei veicoli in quattro prefetture - incluse quelle di Kyoto e Osaka - a causa delle difficoltà nel reperire i pezzi di ricambio. Decisione analoga presa dalla Mazda, almeno fino a martedì, negli stabilimenti delle prefetture di Hiroshima e Yamaguchi.

I costruttori auto tengono in considerazione le problematicità per i dipendenti nel raggiungere il posto di lavoro, in seguito alle vaste alluvioni che hanno interrotto numerose arterie stradali e ferroviarie. L'ultimo bollettino delle 9:30 di lunedì della protezione civile parlava di 90 morti, 3 persone in condizioni critiche e almeno 58 dispersi.

