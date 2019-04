L'imperatore del Giappone Akihitosi nel santuario scintoista Ise Jingu per la sua ultima visita nella regione in veste di sovrano, prima dell'abdicazione del 30 aprile.

L'imperatore del Giappone Akihito, assieme alla consorte Michiko, si è recato nel santuario scintoista Ise Jingu, nella prefettura di Mie, in quella che sarà la sua ultima visita nella regione in veste di sovrano, prima dell'abdicazione del 30 aprile.

Akihito, che indossava un completo in stile smoking, ha recitato le preghiere tradizionali secondo il rito del "Shinetsu no Gi", parte del cerimoniale che anticipa la successione imperiale. Per l'occasione l'attuale sovrano, di 85 anni, ha portato con lui la spada e il gioiello imperiale, due dei tre tesori sacri della famiglia reale che saranno al centro della cerimonia di successione. Il terzo oggetto, uno specchio, è custodito all'interno dello stesso santuario.

Le insegne reali, chiamate "Sanshu no Jingi", verranno consegnate al figlio primogenito e principe della corona, Naruhito, in seguito all'ascesa al trono, prevista il primo maggio. Il prossimo martedì il monarca 85enne visiterà il mausoleo imperiale di Musashino, nella periferia di Tokyo, dove riposa il padre Hirohito, e successivamente prenderà parte a diversi appuntamenti ufficiali fino al termine del mese, prima di pronunciare il suo ultimo discorso il 30 aprile.

Si concluderà così il regno di Akihito e il periodo di tempo associato all'era Heisei, (pace ovunque), a meno di 3 anni dal messaggio televisivo in cui aveva espresso la volontà di abdicare in favore del figlio, citando le difficoltà a svolgere il suo ruolo a causa dell'età avanzata.

L'abdicazione di Akihito sarà la prima di un sovrano nell'esercizio delle sue funzioni, a partire dal 1817, quando avvenne la rinuncia della corona da parte dell'imperatore Kokaku.

Il trono del Crisantemo in Giappone è la più antica monarchia ereditaria esistente al mondo senza aver subito interruzioni, a partire dal 660 a.C.

