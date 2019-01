I costi più elevati della bolletta energetica spingono l'aumento dell'inflazione per il ventiquattresimo mese consecutivo in Giappone. Nell'immagine d'archivio una veduta del quartiere finanziario di Tokyo.

I costi più elevati della bolletta energetica spingono l'aumento dell'inflazione per il ventiquattresimo mese consecutivo in Giappone, sebbene il rialzo mostri un ridimensionamento della tendenza sul mese precedente.

Secondo i dati del ministero degli Affari interni, in dicembre l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,7%, rispetto allo 0,9% di novembre; un valore che rimane ben al di sotto dell'obiettivo del 2% della Banca centrale del Giappone (Boj), nel tentativo di uscire definitivamente dalla spirale della deflazione.

Per l'intero 2018, rende noto il ministero, i prezzi al consumo sono cresciuti in media dello 0,9%, facendo segnare un aumento per il secondo anno di fila.

Neuer Inhalt Horizontal Line