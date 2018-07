Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 10 luglio 2018 10.08 10 luglio 2018 - 10:08

Il governo giapponese utilizzerà un fondo di riserva per avviare un processo omogeneo di ricostruzione dopo le devastazioni causate nel paese del Sol levante dalle piogge torrenziali.

A cominciare dalla distribuzione immediata degli alimenti e gli altri beni di necessità nei luoghi colpiti dal disastro.

Per raccogliere informazioni in prima linea, il premier Shinzo Abe si recherà nella prefettura di Okayama, una delle più colpite dalla catastrofe, già da domani. Abe ha detto che il governo continuerà a fornire acqua e cibo e condizionatori attraverso un fondo di riserva quantificabile in 2 miliardi di yen, l'equivalente di 18 milioni di franchi.

Il ministro delle Finanze Taro Aso ha reso noto che 420 miliardi di yen verranno allocati in un bilancio per la gestione straordinaria dell'emergenza maltempo, e se necessario l'esecutivo compilerà un budget supplementare.

