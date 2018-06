Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 2 giugno 2018 8.47 02 giugno 2018 - 08:47

Accelera anziché arrestarsi il declino della popolazione in Giappone.

L'ultimo censimento del ministero della Salute evidenzia un tasso di fertilità pari a 1,43 per donna per l'intero 2017: un calo dello 0,01% rispetto all'anno precedente, con l'isola di Okinawa a guidare il numero di nascite, con 1,94, e Tokyo a frenare la crescita con 1,21.

Nel 2017 il numero dei nuovi nati in Giappone è stato pari a 946mila: 31mila in meno rispetto all'anno precedente, stabilendo un record negativo. Mettendo a confronto il numero dei decessi, il livello più alto registrato dal dopoguerra, il decremento della popolazione è di 394mila unità, anche in questo caso un primato negativo.

Il ministero della Salute di Tokyo attribuisce il risultato alla riduzione del numero delle donne in età fertile e al progressivo calo dei matrimoni.

L'esecutivo ha indicato che ulteriori incentivi economici saranno messi a disposizione per le coppie di genitori che intendono avere figli. Il tasso di fertilità in Giappone si è mantenuto stabile intorno a 1,4 figli per donna a partire dal 2012, dopo aver toccato il minimo storico di 1,26 nel 2005, e rispetto al 4,54 raggiunto subito il dopoguerra, nel 1947.

L'obiettivo dell'esecutivo è di raggiungere un livello di 1,8 entro il 2025 per far stabilizzare la popolazione a circa 100 milioni nel 2060.

