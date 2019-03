Il premier giapponese Shinzo Abe non è disposto a farsi condizionare dal referendum nell'isola di Okinawa, malgrado la netta contrarietà dei residenti al trasloco della base militare Usa.

Nell'incontro avvenuto ieri tra Abe e il governatore di Okinawa, Denny Tamaki, a una settimana dalla consultazione popolare non vincolante che ha evidenziato come poco più del 70% della popolazione si opponga ai piani del governo, il capo dell'esecutivo ha ribadito che non esiste al momento altra soluzione che quella di andare avanti con i lavori, in base all'accordo con le forze armate Usa.

Il piano del 1996, siglato dal Comitato per le operazioni straordinarie di Okinawa (Saco) e il governo di Washington, aveva stabilito infatti il trasferimento delle operazioni dall'attuale base aerea di Futenma, situata in un centro cittadino e considerata tra le più pericolose al mondo, verso il distretto di Henoko, lungo un'insenatura al centro est dell'isola dove si prevede un rilevante danno ambientale a causa dei lavori di escavazione.

Tamaki, che ha incontrato i giornalisti a margine di una conferenza, ha riferito di aver chiesto ad Abe di allargare il gruppo di discussione per accertare la legittimità del piano, senza però ricevere una risposta esplicita.

A Okinawa sono dispiegati poco più della metà dei 54mila militari statunitensi di stanza in Giappone, e le basi occupano attualmente circa il 20% della superficie dell'isola. La loro presenza è teatro di scontro tra il governo di Tokyo e la popolazione locale a causa dell'impatto ambientale e acustico sul territorio, oltre ai numerosi crimini commessi dai militari Usa nel corso degli anni.

