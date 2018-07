Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 17.45 03 luglio 2018 - 17:45

Il premier giapponese Shinzo Abe ha accantonato il progetto di visitare l'Iran questa estate, in ottemperanza alla politica estera intrapresa dagli Stati Uniti tendente a isolare Teheran.

Sarebbe stato il primo viaggio di un capo di stato nipponico nel Paese persiano in 40 anni.

Lo anticipano fonti governative all'agenzia Kyodo, che indicano come Abe avrebbe dovuto recarsi in Iran a metà luglio per incontrare il presidente Hassan Rohani.

La visita rientrava nel tour europeo e del Medio Oriente di 8 giorni, a partire dall'11 luglio, che comprende Bruxelles, Parigi, l'Arabia Saudita e l'Egitto. La decisione è stata presa in conformità alla scelta del presidente Usa Donald Trump di emarginare l'Iran e bloccare le esportazioni del greggio, dopo la decisione di maggio di uscire dall'accordo sul nucleare firmato dal suo predecessore Barack Obama, nel 2015.

Gli Stati Uniti hanno inoltre chiesto al Giappone e ai paesi alleati di interrompere completamente l'import di petrolio da Teheran dal prossimo 4 novembre, ma l'esecutivo nipponico - che mantiene rapporti stabili con l'Iran - non ha ancora deciso se ottemperare alla richiesta di Washington.

