Il rallentamento degli ordinativi dal comparto auto fa segnare la maggiore flessione su base mensile della produzione industriale in Giappone.

Secondo i dati del ministero dell'Economia, in giugno l'output ha registrato una flessione del 3,6% rispetto al mese precedente.

Il governo ha comunque mantenuto il giudizio di 'andamento incerto del ciclo', citando la recente fase di rialzo - coincisa con il lungo periodo di festività - che ha condotto alla attuale correzione.

I dati recenti mostrano un calo del settore auto e della motoristica, dei personal computer, assieme alle apparecchiature per la manifattura di schermi a cristalli liquidi per la telefonia. In base alla consueta indagine del governo, le aziende manifatturiere nipponiche si attendono un rialzo della produzione del 2,7% in luglio e un incremento dello 0,6% in agosto.

