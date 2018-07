Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 9 luglio 2018 12.40 09 luglio 2018 - 12:40

Il summit Ue-Giappone e la firma dell'accordo di libero scambio non avranno luogo come previsto mercoledì 11 luglio ma sono stati rinviati al 17 luglio a Tokyo in seguito alle gravi inondazioni che hanno colpito il Giappone.

Lo ha annunciato il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas dopo la conversazione telefonica tra il presidente Jean-Claude Juncker e il premier giapponese Shinzo Abe.

