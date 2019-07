Il governo di Tokyo ha convocato l'ambasciatore coreano dopo il rifiuto di Seul a formare una corte di arbitrato internazionale per la vicenda dei risarcimenti di guerra durante l'occupazione giapponese, che vede i due Paesi contrapposti da settimane.

La Corea del Sud aveva tempo fino a mezzanotte per rispondere alle richieste di Tokyo per la composizione di una giuria di tre nazioni, nel tentativo di trovare una soluzione alle dispute derivanti dall'accordo bilaterale siglato nel 1965, attraverso il quale il Giappone si impegnava a versare 300 milioni di dollari in sussidi, e fino a 200 milioni di prestiti per l'eventuale insorgere di questioni giudiziarie ed eventuali interessi privati dei cittadini.

Tokyo adesso considera di rivolgersi alla Corte Internazionale di Giustizia. Il Giappone ha occupato la penisola coreana nel 1905, che è diventata a tutti gli effetti una colonia del Paese del Sol Levante nel 1910, fino al termine del secondo conflitto mondiale, con la sconfitta dell'esercito imperiale.

