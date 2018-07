Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 luglio 2018

Niente più stipendi inferiori ai 4000 franchi: è la rivendicazione espressa da una delegazione di giardinieri che si è presentata oggi ad Aaaru alla sede centrale di JardinSuisse, l'organizzazione padronale del settore.

Si tratta di un primo passo per affrontare i problemi del ramo, scrive Unia in un comunicato. Il sindacato si dice fra l'altro deluso del fatto che nessun rappresentante dei datori di lavoro fosse sul posto per ricevere le richieste dei dipendenti.

Il lavoro quotidiano nel settore è duro, argomenta Unia. Soprattutto in estate, con temperature superiori ai 30 gradi. Ciò nonostante i salari continuano ad essere inferiori fino a 1000 franchi a comparti analoghi. Oltre che per buste paga più pesanti i giardinieri si battono per cinque settimane di ferie e un sistema di prepensionamento.

