ZF Friedrichshafen produce componenti per l'industria automobilistica. Nell'immagine uno stand del gruppo a una fiera in Germania nel 2016.

ZF Friedrichshafen, fornitore tedesco di componenti per l'industria automobilistica, è disposto a versare "quasi 7 miliardi di dollari" per assumere il controllo dell'azienda statunitense Wabco.

Quest'ultima, leader mondiale dei sistemi frenanti e di guida per veicoli pesanti, il mese scorso ha deciso di trasferire la sua sede mondiale da Bruxelles a Berna. ZF Friedrichshafen diventerebbe così il terzo più grande operatore al mondo nel settore, dopo Bosch e Continental. Il consiglio di amministrazione di Wabco ha "dato la sua approvazione" a questa offerta di acquisizione amichevole per 136,50 dollari (136,10 franchi) per azione, che dovrebbe essere completata nel 2020, fatta salva l'approvazione delle autorità di sorveglianza della concorrenza, ha fatto sapere ZF in un comunicato.

Wabco è quotata alla Borsa di New York e impiega circa 16'000 persone in 40 paesi. ZF Friedrichshafen, 146'000 dipendenti, è una società non quotata in borsa di proprietà per quasi il 95% di una fondazione. Nel 2014 ha pagato quasi 10 miliardi di euro (quasi 11,2 miliardi di franchi) per acquisire il concorrente americano TRW Automotive.

