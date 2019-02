Erano 11'600 i gilet gialli a manifestare in tutta la Francia alle ore 14, 4000 dei quali a Parigi: queste le cifre del ministero dell'Interno, in lieve rialzo rispetto ai minimi toccati una settimana fa, con 10'200 in Francia di cui 3000 a Parigi.

Il corteo parigino, partito dall'Arco di Trionfo, sta raggiungendo il Trocadero dopo essere passato per Montparnasse, senza incidenti. Tafferugli, invece, a Clermont-Ferrand, dove la polizia ha dovuto far uso dei gas lacrimogeni per far fronte ai casseur in azione attorno al palazzo di giustizia e in una delle principali arterie commerciali.

Una persona sarebbe stata ferita al piede da una flash-ball sparata dalla polizia. Quindici persone sono state identificate, otto trattenute in stato di fermo. Sequestrate biglie, mazze da baseball e altre armi improprie.

Settecento gilet gialli si sono riuniti per un pic-nic nel parco del castello di Chambord, sulla Loira in un ambiente festoso. Qualche centinaio di persone hanno manifestato anche a Tolosa, mentre a Lione, Bordeaux e Rennes la situazione è piuttosto tesa.

Neuer Inhalt Horizontal Line