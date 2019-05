Si concentra in provincia - a Lione, Nantes e Tolosa, in particolare - la mobilitazione per il 26esimo o atto della protesta dei gilet gialli francesi, in programma domani.

Poco visibile dovrebbe essere la presenza di manifestanti a Parigi, dove già negli ultimi fine settimana il numero di partecipanti è stato sempre più basso: la settimana scorsa, 18.900 persone hanno sfilato secondo il ministero dell'Interno in tutto il paese, 40.291 secondo i manifestanti.

Nella capitale, restano vietate alle manifestazioni - come nelle ultime settimane - le zone attorno agli Champs-Elysees, all'Eliseo, all'Assemblée Nationale e a Notre-Dame.

