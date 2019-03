Benjamin Cauchy, ex portavoce dei gilet gialli, ha annunciato stasera ai media francesi che si candiderà alle elezioni europee di maggio nelle liste "Debout la France" del sovranista di destra Nicolas Dupont-Aignan, ex alleato di Marine Le Pen alle presidenziali.

Cauchy ha detto di aver avuto contatti sia con la destra dei Republicains sia con il Rassemblement National di Marine Le Pen, ma alla fine ha optato per il movimento di Dupont-Aignan: "Mi sembra il più coerente con le rivendicazioni che porto avanti con molti gilet gialli da 4 mesi. Per esempio - ha precisato - denuncia il racket fiscale in atto dal 2006. E ha portato avanti il referendum di iniziativa cittadina durante la sua campagna per le presidenziali, facendone una proposta di legge".

Neuer Inhalt Horizontal Line