Il 'Grande dibattito Nazionale' lanciato dal presidente Emmanuel Macron non sembra convincere l'insieme dei gilet gialli. Così, la Francia si prepara al 'decimo atto' della protesta, fissata per domani a Parigi e in altre città di Francia.

A due mesi dalla prima mobilitazione nazionale del 17 novembre, una parte delle casacche gialle sembra determinata a tornare nuovamente nelle piazze di Francia, magari con rose o candele per osservare un minuto di silenzio in omaggio ai morti e ai feriti dall'inizio del movimento.

Individuare con certezza i luoghi non è impresa facile. Su Facebook, alcuni propongono di ritrovarsi in Place de la Bastille o in Place de la République a Parigi. Altri lo diranno solo all'ultimo. Ma uno degli appuntamenti principali sembra essere quello all'Esplanade des Invalides, vicino all'Assemblea Nazionale, dove un corteo - a cui aderisce anche il 'falco' Eric Drouet - dovrebbe partire intorno alle 12. Oltre alla capitale, manifestazioni sono previste a Lione, Bordeaux, Lilla, ma anche centri piu' piccoli come Béziers.

Uno degli ex-portavoce, Maxime Nicolle, tra le figure piu' controverse dei gilets-jaunes,chiede invece di protestare a Tolosa, nel sud del Paese, dove i negozianti si dicono "sull'orlo del baratro". Sabato scorso, erano stati 80.000 gli agenti mobilitati in tutto il Paese per garantire l'ordine pubblico, di cui 5.000 a Parigi. Il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, ha detto che domani ci saranno "molte forze dell'ordine in strada" per contenere la "tentazione di violenza". Al momento pero' nessuna indicazione sui numeri precisi.

