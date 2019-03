I primi gilet gialli sono arrivati sulla grande piazza antistante la gare de l'Est, a Parigi, da dove oggi prenderà il via l'unica manifestazione autorizzata oggi nella capitale.

La manifestazione dovrebbe attraversare la Senna per dirigersi verso la Tour Eiffel e concludersi al Trocadero.

Molto presenti le forze di polizia e i gendarmi, coadiuvati per il secondo sabato consecutivo - il 20/o della protesta dei gilet gialli - dai militari, a guardia di punti fissi di importanza istituzionale. Vietate le manifestazioni in alcuni luoghi a rischio, come gli Champs-Elysees, devastati due settimane fa durante il 18/o atto della protesta.

Particolari timori, in provincia, per il raduno definito "nazionale" in programma ad Avignone, e per l'annunciato arrivo di elementi particolarmente violenti a Bordeaux, dove il prefetto ha invitato i negozi a chiudere e i cittadini a rimanere in casa. Il sindaco ha detto stamattina di temere un sabato "apocalittico".

Tema dominante fin dalle prime apparizioni di manifestanti in tutto il paese, la protesta per i gilet gialli feriti, in particolare la militante di 73 anni Genevieve Legay, rimasta contusa gravemente alla testa. Ieri sera, il procuratore ha ammesso che la signora è caduta "dopo essere venuta a contatto" con un poliziotto isolato durante lo sgombero della place Garibaldi, vietata ai manifestanti.

Neuer Inhalt Horizontal Line